NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Paychex eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Paychex-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 143,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Paychex-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,698 Paychex-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,24 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 22.04.2026 auf 93,43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,76 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Paychex bezifferte sich zuletzt auf 33,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at