Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Frühe Investition
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 21.05.2025 wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 156,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,401 Paychex-Anteilen. Die gehaltenen Paychex-Anteile wären am 20.05.2026 607,60 USD wert, da der Schlussstand 94,92 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,24 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Paychex eine Marktkapitalisierung von 33,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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