Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Langfristige Investition
|
04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paychex von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Paychex-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 102,56 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Paychex-Aktie investiert hat, hat nun 0,975 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,99 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 03.06.2026 auf 98,45 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 4,01 Prozent.
Zuletzt verbuchte Paychex einen Börsenwert von 36,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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