NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paychex von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Paychex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 149,26 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,700 Anteilen. Die gehaltenen Paychex-Aktien wären am 25.02.2026 611,22 USD wert, da der Schlussstand 91,23 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 38,88 Prozent.

Der Marktwert von Paychex betrug jüngst 31,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at