Paychex Aktie

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WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Paychex-Investition im Blick 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Paychex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Paychex eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Paychex-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Paychex-Papier an diesem Tag bei 123,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 80,795 Paychex-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 089,44 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 21.10.2026 auf 112,50 USD belief. Mit einer Performance von -9,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Paychex betrug jüngst 39,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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