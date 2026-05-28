NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Paychex von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde die Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 92,447 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 729,31 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 27.05.2026 auf 94,43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 34,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at