Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Lukratives Paychex-Investment?
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Paychex von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 92,447 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 729,31 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 27.05.2026 auf 94,43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 34,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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