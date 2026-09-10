Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Lukrativer Paychex-Einstieg?
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Paychex von vor einem Jahr angefallen
Am 10.09.2025 wurde die Paychex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 133,07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,148 Paychex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 623,28 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 09.09.2026 auf 114,75 USD belief. Damit wäre die Investition um 13,77 Prozent gesunken.
Paychex war somit zuletzt am Markt 41,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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