Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Lohnende Paychex-Investition?
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: Wäre ein Paychex-Investment vor 3 Jahren inzwischen lukrativ?
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Paychex-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 115,43 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 86,633 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Paychex-Papiers auf 115,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 994,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,05 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Paychex belief sich jüngst auf 41,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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