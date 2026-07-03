PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Lukrative PC Connection-Investition?
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03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.07.2016 wurde die PC Connection-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 423,370 PC Connection-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 30 664,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 206,65 Prozent gesteigert.
PC Connection wurde am Markt mit 1,86 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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