PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|PC Connection-Anlage unter der Lupe
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 24.04.2023 wurde das PC Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40,96 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,414 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 569,09 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 23.04.2026 auf 64,27 USD belief. Damit wäre die Investition 56,91 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von PC Connection belief sich zuletzt auf 1,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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