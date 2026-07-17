PC Connection Aktie

PC Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

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Frühes Investment 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.07.2023 wurde das PC Connection-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in PC Connection-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,829 PC Connection-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 1 710,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,01 Prozent.

Insgesamt war PC Connection zuletzt 1,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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