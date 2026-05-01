NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PC Connection-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.05.2021 wurde das PC Connection-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 45,35 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 220,507 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 055,13 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 30.04.2026 auf 63,74 USD belief. Damit wäre die Investition 40,55 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection belief sich zuletzt auf 1,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at