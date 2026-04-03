NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das PC Connection-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,84 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hat, hat nun 21,349 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 272,42 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 02.04.2026 auf 59,60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,24 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte PC Connection einen Börsenwert von 1,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at