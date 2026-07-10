NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PC Connection-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PC Connection-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,487 PC Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 76,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,54 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 113,54 USD entspricht einer Performance von +13,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection belief sich zuletzt auf 1,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at