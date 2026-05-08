NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in PC Connection eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.05.2016 wurden PC Connection-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PC Connection-Anteile letztlich bei 23,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,241 PC Connection-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PC Connection-Papiers auf 65,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,14 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 277,14 USD, was einer positiven Performance von 177,14 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von PC Connection belief sich zuletzt auf 1,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at