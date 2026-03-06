PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Lukratives PC Connection-Investment?
|
06.03.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die PC Connection-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,201 PC Connection-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 61,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,74 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 135,74 USD entspricht einer Performance von +35,74 Prozent.
PC Connection wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
