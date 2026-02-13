NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PC Connection von vor 10 Jahren abgeworfen

PC Connection Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde das PC Connection-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,96 USD. Bei einem PC Connection-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,355 PC Connection-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (64,32 USD), wäre das Investment nun 280,14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 180,14 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für PC Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 1,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
