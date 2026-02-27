NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren PC Connection-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das PC Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PC Connection-Aktie an diesem Tag 43,28 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 231,054 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.02.2026 14 096,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,01 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 096,58 USD entspricht einer Performance von +40,97 Prozent.

Der Börsenwert von PC Connection belief sich jüngst auf 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at