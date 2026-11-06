PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Frühe Anlage
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das PC Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 166,945 PC Connection-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PC Connection-Anteile wären am 05.11.2026 13 300,50 USD wert, da der Schlussstand 79,67 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,01 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von PC Connection bezifferte sich zuletzt auf 2,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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