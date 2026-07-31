NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in PC Connection von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 31.07.2016 wurde die PC Connection-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PC Connection-Aktie 25,81 USD wert. Bei einem PC Connection-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,874 PC Connection-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 82,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 319,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 219,60 Prozent angezogen.

PC Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at