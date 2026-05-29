NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in PC Connection-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem PC Connection-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PC Connection-Papier 48,79 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,050 PC Connection-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PC Connection-Aktie auf 67,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,27 USD wert. Mit einer Performance von +39,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für PC Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 1,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at