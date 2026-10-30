NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in PC Connection eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit PC Connection-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,678 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 1 427,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,80 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte PC Connection einen Börsenwert von 2,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at