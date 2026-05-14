NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: Über diese Dividende können sich PC Connection-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection am 13.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,60 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 50,00 Prozent angehoben. 15,30 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die PC Connection-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 45,30 Prozent erhöht.

Veränderung der PC Connection-Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der PC Connection-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 62,84 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet die PC Connection-Aktie eine Dividendenrendite von 1,04 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 0,58 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum PC Connection-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der PC Connection-Kurs via NASDAQ 29,49 Prozent gestiegen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 33,81 Prozent statt.

PC Connection-Dividendenvorhersage

Grunddaten von PC Connection

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens PC Connection beläuft sich aktuell auf 1,603 Mrd. USD. Das PC Connection-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 17,68. Im Jahr 2025 erzielte PC Connection einen Umsatz von 2,873 Mrd.USD sowie ein EPS von 3,27 USD.

Redaktion finanzen.at