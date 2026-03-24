NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PDF Solutions-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das PDF Solutions-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,89 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 71,994 PDF Solutions-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 33,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 442,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 144,20 Prozent.

Insgesamt war PDF Solutions zuletzt 1,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at