NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in PDF Solutions-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 525,762 PDF Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 25 236,59 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 25 236,59 USD, was einer positiven Performance von 152,37 Prozent entspricht.

PDF Solutions war somit zuletzt am Markt 1,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at