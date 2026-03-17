PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

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Lukratives PDF Solutions-Investment? 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PDF Solutions-Papier statt. Diesen Tag beendeten die PDF Solutions-Anteile bei 18,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das PDF Solutions-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,522 PDF Solutions-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (33,01 USD), wäre das Investment nun 182,27 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 182,27 USD, was einer positiven Performance von 82,27 Prozent entspricht.

PDF Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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