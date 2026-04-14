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PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

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PDF Solutions-Performance 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das PDF Solutions-Papier an diesem Tag 17,89 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investierten, hätten nun 55,897 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 272,78 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 127,28 Prozent angewachsen.

PDF Solutions erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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