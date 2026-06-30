PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Frühes Investment
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,10 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 2,217 Anteile im Depot. Die gehaltenen PDF Solutions-Anteile wären am 29.06.2026 146,16 USD wert, da der Schlussstand 65,92 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,16 Prozent.
PDF Solutions wurde am Markt mit 2,59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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