NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen PDF Solutions-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PDF Solutions-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,47 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 290,107 PDF Solutions-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 12 782,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,82 Prozent.

Insgesamt war PDF Solutions zuletzt 1,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at