PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|PDF Solutions-Anlage unter der Lupe
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PDF Solutions-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die PDF Solutions-Anteile bei 16,76 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die PDF Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 596,659 PDF Solutions-Aktien. Die gehaltenen PDF Solutions-Papiere wären am 11.05.2026 32 869,93 USD wert, da der Schlussstand 55,09 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 228,70 Prozent zugenommen.
PDF Solutions wurde am Markt mit 2,06 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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