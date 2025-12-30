NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in PDF Solutions eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 895,255 PDF Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (29,76 USD), wäre das Investment nun 26 642,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 166,43 Prozent angezogen.

PDF Solutions war somit zuletzt am Markt 1,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at