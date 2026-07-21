PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

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Investmentbeispiel 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der PDF Solutions-Aktie statt. Der Schlusskurs der PDF Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 23,88 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,188 PDF Solutions-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.07.2026 auf 48,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,69 Prozent vermehrt.

Am Markt war PDF Solutions jüngst 2,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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