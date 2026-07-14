NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PDF Solutions-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das PDF Solutions-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 683,060 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 058,74 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 13.07.2026 auf 52,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 260,59 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von PDF Solutions betrug jüngst 2,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at