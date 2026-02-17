PDF Solutions Aktie

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

Rentable PDF Solutions-Anlage? 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PDF Solutions-Aktien verdienen können.

PDF Solutions-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,53 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 464,468 PDF Solutions-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 15 647,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,69 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich jüngst auf 1,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

