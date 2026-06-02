PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|PDF Solutions-Investment
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 02.06.2023 wurden PDF Solutions-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren PDF Solutions-Anteile an diesem Tag 42,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 233,372 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 51,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 967,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,67 Prozent.
PDF Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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