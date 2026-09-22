PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|PDF Solutions-Performance
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor 3 Jahren verdient
Das PDF Solutions-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers betrug an diesem Tag 31,44 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,181 PDF Solutions-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 46,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,57 Prozent angezogen.
PDF Solutions wurde am Markt mit 1,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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