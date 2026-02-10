NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PDF Solutions-Papier bei 32,98 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 30,321 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 929,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,10 Prozent verringert.

PDF Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at