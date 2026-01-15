Pegasystems Aktie

Pegasystems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

Pegasystems-Anlage 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Pegasystems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Pegasystems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Anteile betrug an diesem Tag 12,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,278 Pegasystems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (56,14 USD), wäre die Investition nun 464,74 USD wert. Das entspricht einem Plus von 364,74 Prozent.

Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 9,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

