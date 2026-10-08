NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Pegasystems-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Pegasystems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 456,830 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 692,10 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 07.10.2026 auf 34,35 USD belief. Mit einer Performance von +56,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 5,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at