NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pegasystems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Pegasystems-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Pegasystems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Pegasystems-Aktie letztlich bei 13,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 726,216 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Pegasystems-Anteile wären am 03.06.2026 25 497,46 USD wert, da der Schlussstand 35,11 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 154,97 Prozent angezogen.

Insgesamt war Pegasystems zuletzt 6,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at