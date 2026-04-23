NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pegasystems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pegasystems-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Pegasystems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 23,72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 421,674 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 804,34 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 22.04.2026 auf 37,48 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 58,04 Prozent.

Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 6,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at