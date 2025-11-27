NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pegasystems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Pegasystems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Pegasystems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Pegasystems-Papiers betrug an diesem Tag 47,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,116 Pegasystems-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 114,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14,95 Prozent vermehrt.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at