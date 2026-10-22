Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Pegasystems-Investmentbeispiel
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pegasystems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Pegasystems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Pegasystems-Aktie 15,53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,412 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Pegasystems-Aktie auf 35,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 266,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +126,60 Prozent.
Am Markt war Pegasystems jüngst 5,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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