NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pegasystems von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Pegasystems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Pegasystems-Aktie 15,53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,412 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Pegasystems-Aktie auf 35,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 266,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +126,60 Prozent.

Am Markt war Pegasystems jüngst 5,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at