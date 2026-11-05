NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pegasystems von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pegasystems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Pegasystems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Pegasystems-Anteile letztlich bei 22,79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,389 Pegasystems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 50,80 Prozent gestiegen.

Am Markt war Pegasystems jüngst 5,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at