NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Pegasystems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Pegasystems-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 69,99 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,429 Pegasystems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 56,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,26 USD belief. Damit wäre die Investition 43,91 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Pegasystems zuletzt 6,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at