NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Pegasystems-Investment gewesen.

Am 29.10.2025 wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pegasystems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 157,803 Pegasystems-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 35,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 581,51 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 44,18 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Pegasystems einen Börsenwert von 5,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at