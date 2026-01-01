NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das Pegasystems-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,12 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,411 Pegasystems-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 488,32 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 31.12.2025 auf 59,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 248,83 Prozent erhöht.

Pegasystems wurde am Markt mit 10,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at