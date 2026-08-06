NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pegasystems-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Pegasystems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Pegasystems-Anteile bei 57,65 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Pegasystems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,461 Pegasystems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 517,78 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,82 Prozent verringert.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at