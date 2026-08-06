Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Lukrativer Pegasystems-Einstieg?
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06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Pegasystems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Pegasystems-Anteile bei 57,65 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Pegasystems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,461 Pegasystems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 517,78 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,82 Prozent verringert.
Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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