NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pegasystems von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pegasystems-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pegasystems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Pegasystems-Anteile bei 59,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,929 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Pegasystems-Papiers auf 33,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 571,36 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,86 Prozent verringert.

Pegasystems wurde am Markt mit 5,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at