NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Peoples Bancorp of North Carolina-Investment eingefahren

Am 13.09.2013 wurden Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile an diesem Tag bei 11,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,638 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 950,93 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 12.09.2023 auf 22,01 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 950,93 USD, was einer positiven Performance von 95,09 Prozent entspricht.

Peoples Bancorp of North Carolina markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at